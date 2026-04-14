Visite découverte du Clos de la Cornière, Jardin le clos de la Cornière, Priay

Visite découverte du Clos de la Cornière 5 – 7 juin Jardin le clos de la Cornière Ain

Visite gratuite ou au bon vouloir de nos sympathiques visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le jardin, le clos de la Cornière, ouvre de nouveau ses portes à la visite à l’occasion des rendez-vous-aux-Jardins de 2026. Ce sera peut-être la dernière année. Vous pourrez visiter notre jardin librement ou accompagné, selon votre désir. Vous découvrerez des arbres remarquables, deux petits bassins, de nombreuses vivaces et un peu plus de 150 rosiers.

Jardin le clos de la Cornière 281, chemin du Mas Falcon, les Carronnières, 01160 Priay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Priay 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 15 60 44 86 https://leclosdelacorniere.com/ http://facebook.com/jardin.leclosdelacorniere Jardin d’agrément privé (5 000 m2) créé en 2006 à la limite des Dombes. Composé de chambres de verdure aux ambiances variées : japonisante, romantique, aquatique autour de 2 bassins… et planté de vivaces, de plus de 150 rosiers et de quelques arbres à écorce remarquable. Personnes à mobilité réduite : nous contacter au préalable.

Le jardin, le clos de la Cornière, ouvre de nouveau ses portes à la visite à l’occasion des rendez-vous-aux-Jardins de 2026. Ce sera peut-être la dernière année. Vous pourrez visiter notre jardin ou…

©DUSERT Bernard