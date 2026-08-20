Visite découverte du Domaine de Bierville, Château de Bierville, Boissy-la-Rivière
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Bierville · Boissy-la-Rivière
Informations pratiques
Visite découverte du Domaine de Bierville Dimanche 20 septembre, 13h45, 14h45 Château de Bierville Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Balade dans le parc du Domaine de Bierville, à Boissy la Rivière (91690) : à la recherche des témoignages du passé dans le parc du Domaine ayant appartenu à Marc Sangnier, homme politique et homme de paix de l’entre-deux guerres.
Château de Bierville 10 route des Nations 91690 Boissy-la-Rivière Boissy-la-Rivière 91690 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]
Visite commentée
©Association Bierville maison CFDT