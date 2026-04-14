Visite découverte du jardin Au chant du pinson, Guyencourt-Saulcourt, Guyencourt-Saulcourt

Visite découverte du jardin Au chant du pinson 6 et 7 juin Guyencourt-Saulcourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur de la ville de Guyencourt-Saulcourt, labellisée « 4 fleurs », découvrez un jardin ou coexistent une grande variété de plantes. Également hôte d’une faune riche, la visite de ce jardin fleuri toute l’année promet une expérience des sens.

Guyencourt-Saulcourt 80240 Guyencourt-Saulcourt 18 Rue du Quesnoy Guyencourt-Saulcourt 80240 Somme Hauts-de-France 0670368468 Dans un village labellisé 4 fleurs et Fleur d’or en 2019, ce jardin associe arbres, arbustes, vivaces et fruitiers.

Bulbes printaniers, hellébores, rosiers, hydrangeas et asters permettent d’avoir une floraison une grande partie de l’année. Les hôtels à insectes, la maison du hérisson et de nombreux nichoirs offrent le gîte et le couvert aux auxiliaires du jardin. Maximes et citations se découvrent également au fil de la visite.

Jardin ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00

©THIERY Marie-Claire