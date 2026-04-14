Visite découverte du jardin botanique, Maison et Jardin Talinou, Montastruc
Visite découverte du jardin botanique, Maison et Jardin Talinou, Montastruc vendredi 5 juin 2026.
Visite découverte du jardin botanique 5 – 7 juin Maison et Jardin Talinou Hautes-Pyrénées
Tarif adulte 5€ par personne (accompagnateur gratuit etenfants gratuit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Participez à une visite libre ou guidée (sur réservation).
Maison et Jardin Talinou 1 chemin de la lande, 65330 Montastruc Montastruc 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 84 65 16 48 https://www.facebook.com/danishmette42#;https://www.instagram.com/jardintalinou_sudouestfr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 65 16 48 »}] Un jardin rénové, revisité et développé depuis 2017 par une Danoise ayant acquis une longue expérience en Angleterre.
Le jardin offre une grande diversité d’ambiances :
un parc arboré
une forêt de bambous
des massifs et bordures de style anglais et méditerranéen, ainsi que des plantations d’herbacées
une serre en cèdre
une cour exposée plein sud
Si tu veux, on peut encore renforcer le côté “promenade” pour donner davantage envie de visite. Parking sur place,
chemins amenager avec gravillons
Participez à une visite libre ou guidée (sur réservation).
©mettelindphillips