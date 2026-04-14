Visite découverte du jardin botanique, Maison et Jardin Talinou, Montastruc

Visite découverte du jardin botanique 5 – 7 juin Maison et Jardin Talinou Hautes-Pyrénées

Tarif adulte 5€ par personne (accompagnateur gratuit etenfants gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Participez à une visite libre ou guidée (sur réservation).

Maison et Jardin Talinou 1 chemin de la lande, 65330 Montastruc Montastruc 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 84 65 16 48 https://www.facebook.com/danishmette42#;https://www.instagram.com/jardintalinou_sudouestfr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 65 16 48 »}] Un jardin rénové, revisité et développé depuis 2017 par une Danoise ayant acquis une longue expérience en Angleterre.

Le jardin offre une grande diversité d’ambiances :

un parc arboré

une forêt de bambous

des massifs et bordures de style anglais et méditerranéen, ainsi que des plantations d’herbacées

une serre en cèdre

une cour exposée plein sud

Si tu veux, on peut encore renforcer le côté “promenade” pour donner davantage envie de visite. Parking sur place,

chemins amenager avec gravillons

Participez à une visite libre ou guidée (sur réservation).

©mettelindphillips