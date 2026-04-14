Visite découverte du jardin de Delphine Du Berry, Lieu-dit La Chapitière, Barlieu

Visite découverte du jardin de Delphine Du Berry 6 et 7 juin Lieu-dit La Chapitière Cher

Prévoir de bonnes chaussures ou bottes par temps de pluie pour accéder au terrain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre en présence des propriétaires du jardin de Delphine Du Berry au lieu-dit La Châpitière à Barlieu

Lieu-dit La Chapitière 18260 barlieu Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire 0643984993 https://www.instagram.com/delphine_du_berry_?igsh=anl0YnhkcTRmbGRu https://www.instagram.com/delphine_du_berry_?igsh=anl0YnhkcTRmbGRu Au coeur du Pays Fort, au nord du Berry, prenez ce chemin de campagne pour venir découvrir le jardin de Delphine Du Berry ! Au lieu dit la Chapitière à Barlieu.

Ici on jardine entouré de vivaces sur un terrain arboré ou vous pourrez découvrir un cormier centenaire, labellisé Arbre Remarquable, des trognards typiques de la région et une vue imprenable sur les vestiges d’une ancienne marnière. En voiture puis à pied, chaussures de marche ou bottes par temps pluvieux conseillées

Visite libre en présence des propriétaires du jardin de Delphine Du Berry au lieu-dit La Châpitière à Barlieu

© Delphine Du Berry