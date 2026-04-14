Visite découverte du jardin de Dumphlun, Château et ferme de Dumphlun, Billy-Chevannes

Visite découverte du jardin de Dumphlun 6 et 7 juin Château et ferme de Dumphlun Nièvre

Inscription obligatoire | Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Découvrez le jardin de Dumphlun.

Château et ferme de Dumphlun 7 allée de Dumphlun, 58270 Billy-Chevannes Billy-Chevannes 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 55 46 05 http://www.chateaudedumphlun.com https://www.instagram.com/chateau_de_dumphlun_58/?hl=en [{« type »: « email », « value »: « dumphlun@gmail.com »}] Le jardin de Dumphlun est situé sur un promontoire offrant un large panorama sur les forêts des Amognes. Ancien site fortifié, grande demeure du XVIIIe siècle, ferme-modèle monumentale, ce lieu vous invite à découvrir un patrimoine historique en pleine renaissance. Parking

Découvrez le jardin de Dumphlun.

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