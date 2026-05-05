Visite découverte du jardin-potager du Domaine de la Grange-la-Prévôté, Domaine de la Grange-la-Prévôté, Savigny-le-Temple

Visite découverte du jardin-potager du Domaine de la Grange-la-Prévôté 5 – 7 juin Domaine de la Grange-la-Prévôté Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Présentation du jardin-potager et de ses activités.

Domaine de la Grange-la-Prévôté Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 63 29 40 http://www.savigny-le-temple.fr Jardin-potager du XVIIIe rénové en 2006 dans un domaine public de 13 hectares doté aussi d’un parc à l’anglaise stationnement allée Nicolas Guiard et collège Henri Wallon

Visite commentée du jardin-potager

©Gilles Debarle