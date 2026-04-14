Visite découverte du jardin Roche Grange, Jardin Roche.Grange, Sainte-Magnance

Visite découverte du jardin Roche Grange 6 et 7 juin Jardin Roche.Grange Yonne

Tarif: 5€ ( gratuit pour les moins de 12 ans ) Au profit de l’association Jardin&Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Roche Grange, adhérent à Jardin & Santé, vous accueille pour une visite libre ou guidée.

Jardin Roche.Grange 6 rue de la chaume lacarre 89420 SAINTE MAGNANCE Sainte-Magnance 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 17 36 16 31 Le jardin Roche.Grange est situé dans le parc régional du Morvan.

Au grès du parcours s’ouvriront à vous différentes ambiances et différents espaces pour vous permettre de découvrir et contempler la multitude de végétaux. Le jardin se situe au coeur d’un village de l’ancienne RN6, il est donc nécessaire d’être véhiculé pour s’y rendre. Un parking à proximité vous permettra de stationner tout type de véhicule.

Roche.Grange, adhérent à Jardin & Santé, vous accueille pour une visite libre ou guidée.

© Maxime Sauret