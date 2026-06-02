Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan
Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan vendredi 31 juillet 2026.
Kerlouan
Visite découverte du manoir de Keryvoas
641 Keryvoas Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, partez à la rencontre de l’histoire du Manoir de Keryvoas à Kerlouan, ensemble manorial du XVIe siècle. Vous en apprendrez ainsi davantage sur son portail en pierre, ses tourelles, et son entrée cochère, témoins d’une architecture à la fois défensive et élégante.
Infos pratiques
> Rendez-vous devant le portail d’entrée, sur le chemin. .
641 Keryvoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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