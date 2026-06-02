Kerlouan

Visite découverte du manoir de Keryvoas

641 Keryvoas Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cet été, partez à la rencontre de l’histoire du Manoir de Keryvoas à Kerlouan, ensemble manorial du XVIe siècle. Vous en apprendrez ainsi davantage sur son portail en pierre, ses tourelles, et son entrée cochère, témoins d’une architecture à la fois défensive et élégante.

Infos pratiques

> Rendez-vous devant le portail d’entrée, sur le chemin. .

641 Keryvoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne