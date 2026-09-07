Visite découverte du Monument aux fusillés de Sainte-Radegonde, Monument aux fusillés, Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Visite découverte du Monument aux fusillés de Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Monument aux fusillés Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite découverte du site du Monument Départemental de la Résistance et de la tranchée des Fusillés par les membres du comité du Mémorial. Ce monument, érigé en 1946, a été restauré en 2026. Il rend hommage aux Aveyronnais tués au combat lors de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’aux 30 résistants fusillés à Sainte-Radegonde. La restauration du gisant sculpté par Monsieur Henri Parayre et l’ensemble du monument et des plaques nominatives s’inscrivent dans un projet global de restauration du patrimoine historique.

Gratuit ; RDV devant le monument aux fusillés.

Monument aux fusillés Lieu-dit Arsaguet,12850, Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie

Visite découverte du site du Monument Départemental de la Résistance et de la tranchée des Fusillés par les membres du comité du Mémorial. Ce monument, érigé en 1946, a été restauré en 2026. Il rend …

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