Visite découverte du parc du château de Cirey, Parc du château de Cirey-sur-Blaise, Cirey-sur-Blaise

Visite découverte du parc du château de Cirey 5 – 7 juin Parc du château de Cirey-sur-Blaise Haute-Marne

Visite des parc et château : Adulte 11€ – gratuit jusqu’à 9 ans – 7,50€ de 10 à 17 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du parc avec un document en accompagnement (5€).

Des visites guidées du château et du parc vous sont également proposées (11€).

Parc du château de Cirey-sur-Blaise 33, rue Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, Haute-Marne, Grand Est Cirey-sur-Blaise 52110 Haute-Marne Grand Est Du château, on découvre la vallée de la Blaise. La rivière se double d’un canal de 800 m dont l’extrémité s’orne d’arbres remarquables : un tulipier, un cyprès chauve et de magnifiques platanes plantés à l’époque où François-Marie Arouet, dit Voltaire, séjournait en ces lieux. Payant

Visite libre

© Château de Cirey