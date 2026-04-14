Visite guidée du château de Cirey, protégé au titre des monuments historiques, Parc du château de Cirey-sur-Blaise, Cirey-sur-Blaise

Visite guidée du château de Cirey, protégé au titre des monuments historiques 6 et 7 juin Parc du château de Cirey-sur-Blaise Haute-Marne

11€ par visiteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le grand philosophe des Lumières, Voltaire, trouva refuge à Cirey en 1734, fuyant la censure parisienne, après la publication de ses Lettres philosophiques (appelées aussi Lettres Anglaises).

Deux visites guidées sont proposées, à 14h30 et à 16h30.

Parc du château de Cirey-sur-Blaise 33, rue Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, Haute-Marne, Grand Est Cirey-sur-Blaise 52110 Haute-Marne Grand Est Du château, on découvre la vallée de la Blaise. La rivière se double d’un canal de 800 m dont l’extrémité s’orne d’arbres remarquables : un tulipier, un cyprès chauve et de magnifiques platanes plantés à l’époque où François-Marie Arouet, dit Voltaire, séjournait en ces lieux. Payant

Découverte guidée du château

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