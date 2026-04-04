Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
samedi 4 juillet 2026 · La Maison éco-paysanne · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Profitez d’un moment convivial et gourmand au cœur du patrimoine rural…
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La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
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English : Tasting tour at the Maison éco-paysanne
Enjoy a convivial and gourmet moment in the heart of rural heritage…
L’événement Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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