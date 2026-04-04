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AGENDA · Le Grand-Village-Plage

Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

samedi 4 juillet 2026 · La Maison éco-paysanne · Le Grand-Village-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Maison éco-paysanne
Adresse
5 Boulevard de la Plage
Ville
17370 Le Grand-Village-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif
5.5 5.5 5.5 6-18 ans

Le Grand-Village-Plage

Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Profitez d’un moment convivial et gourmand au cœur du patrimoine rural…
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La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45  la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

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English : Tasting tour at the Maison éco-paysanne

Enjoy a convivial and gourmet moment in the heart of rural heritage…

L’événement Visite-dégustation à la Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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