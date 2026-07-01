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AGENDA · Plouzévédé

Visite d’entreprise Plouzévédé

vendredi 10 juillet 2026 · Plouzévédé

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Impasse du Boullach
Ville
29440 Plouzévédé
Département
Finistère
Tarif

Plouzévédé

Visite d’entreprise

Impasse du Boullach Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Cet été, venez découvrir les coulisses des entreprises de Plouzévédé.

Nous rencontrerons au mois de juillet, André Jézéquel, éleveur de vaches laitières. Il vous montrera ses techniques de travail toujours plus innovantes.

Une immersion unique au cœur du métier d’agriculteur.   .

Impasse du Boullach Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18 

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English :

L’événement Visite d’entreprise Plouzévédé a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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