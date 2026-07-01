Visite d’entreprise Plouzévédé
vendredi 10 juillet 2026 · Plouzévédé
Informations pratiques
Plouzévédé
Visite d’entreprise
Impasse du Boullach Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cet été, venez découvrir les coulisses des entreprises de Plouzévédé.
Nous rencontrerons au mois de juillet, André Jézéquel, éleveur de vaches laitières. Il vous montrera ses techniques de travail toujours plus innovantes.
Une immersion unique au cœur du métier d’agriculteur. .
Impasse du Boullach Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18
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English :
L’événement Visite d’entreprise Plouzévédé a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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