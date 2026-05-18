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Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény Guissény

Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény Guissény mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Route de Brendaouez

Ville : 29880 Guissény

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Guissény

Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény

Route de Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Depuis 2020, c’est l’équipe Eau et assainissement de la Communauté de communes de Lesneven qui assure l’entièreté du service publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Une mission pleine de défis qui n’aura plus de secrets pour vous !

INFOS PRATIQUES
Réservation sur cotedeslegendes.bzh et dans les offices de tourisme de Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages, Meneham (Guissény et Kerlouan en juillet août)   .

Route de Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English :

L’événement Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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