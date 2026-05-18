Guissény

Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény

Route de Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Depuis 2020, c’est l’équipe Eau et assainissement de la Communauté de communes de Lesneven qui assure l’entièreté du service publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Une mission pleine de défis qui n’aura plus de secrets pour vous !

INFOS PRATIQUES

Réservation sur cotedeslegendes.bzh et dans les offices de tourisme de Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages, Meneham (Guissény et Kerlouan en juillet août) .

Route de Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise Station d’épuration de Guissény Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne