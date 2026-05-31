Visite des ateliers historiques de maintenance du Chemin de de Fer Saint-Georges-de-Commiers – La Mure, Gare de Saint Georges de Commiers, Saint-Georges-de-Commiers

Visite des ateliers historiques de maintenance du Chemin de de Fer Saint-Georges-de-Commiers – La Mure 19 et 20 septembre Gare de Saint Georges de Commiers Isère

Dans les ateliers, les visites guidées se font par groupe de 10 personnes. Prévoir des chaussures fermées.Sur l’ensemble du site (ateliers et extérieurs) les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous êtes invités par l’association Les Rails Du Drac à une visite commentée des ateliers historiques de maintenace du chemin de fer de La Mure. Une exposition de matériel roulant et d’objets liés à l’histoire du chemin de fer Saint-Georges-de-Commiers – La Mure – Gap et des démonstrations de machines-outils liées à l’activité ferroviaire d’antan vous y attendent.

La visite guidée (avec un accompagnant obligatoire) des ateliers dure environ 15 min. La visite extérieure est libre.

Gare de Saint Georges de Commiers Rue de la gare, 38450 Saint Georges de Commiers Saint-Georges-de-Commiers 38450 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 49 97 21 23 https://lesrailsdudrac.fr/ https://www.facebook.com/LesRailsDuDrac/ Exposition de matériel roulant et d’objets liés au réseau à voie métrique du SGLM (Saint-Georges-La-Mure) et fonctionnement de machines outils dont un tour à reprofiler les essieux de 1891. Parking sur place

Vous êtes invités par l’association Les Rails Du Drac à une visite commentée des ateliers historiques de maintenace du chemin de fer de La Mure. Une exposition de matériel roulant et d’objets liés à …

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