Visite des coulisses de Tempo, Tempo, Léguevin

Informations pratiques

Visite des coulisses de Tempo 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne

Groupes de 10 personne toutes les heures (10h et 11h). Inscription sur le site festik de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussez les portes de Tempo et découvrez les coulisses de la salle en compagnie de son régisseur. Explorez des espaces habituellement inaccessibles au public, des loges à la régie, et découvrez l’envers du décor de ce lieu culturel. Une visite inédite pour voir Tempo sous un autre angle.

Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.

Visite des coulisses de Tempo avec le régisseur de la salle. Allez là où vous n’allez jamais : les loges, la régie…)