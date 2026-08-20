Visite des coulisses de Tempo, Tempo, Léguevin
samedi 19 septembre 2026 · Tempo · Léguevin
Informations pratiques
Visite des coulisses de Tempo 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne
Groupes de 10 personne toutes les heures (10h et 11h). Inscription sur le site festik de la ville.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Poussez les portes de Tempo et découvrez les coulisses de la salle en compagnie de son régisseur. Explorez des espaces habituellement inaccessibles au public, des loges à la régie, et découvrez l’envers du décor de ce lieu culturel. Une visite inédite pour voir Tempo sous un autre angle.
Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.
Visite des coulisses de Tempo avec le régisseur de la salle. Allez là où vous n’allez jamais : les loges, la régie…)
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