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AGENDA · Léguevin

Visite des coulisses de Tempo, Tempo, Léguevin

samedi 19 septembre 2026 · Tempo · Léguevin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tempo
Adresse
1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin
Ville
31490 Léguevin
Département
Haute-Garonne
Tarif
Groupes de 10 personne toutes les heures (10h et 11h). Inscription sur le site festik de la ville.

Visite des coulisses de Tempo 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne

Groupes de 10 personne toutes les heures (10h et 11h). Inscription sur le site festik de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussez les portes de Tempo et découvrez les coulisses de la salle en compagnie de son régisseur. Explorez des espaces habituellement inaccessibles au public, des loges à la régie, et découvrez l’envers du décor de ce lieu culturel. Une visite inédite pour voir Tempo sous un autre angle.

Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.
Visite des coulisses de Tempo avec le régisseur de la salle. Allez là où vous n’allez jamais : les loges, la régie…)

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