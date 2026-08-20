Visite du site du Château d’Eau de Léguevin (pas d’ascension au réservoir), Château d’eau, Léguevin
samedi 19 septembre 2026 · Château d'eau · Léguevin
Informations pratiques
Visite du site du Château d’Eau de Léguevin (pas d’ascension au réservoir) Samedi 19 septembre, 09h00 Château d’eau Haute-Garonne
Groupes de 10 personnes maximum, avec un départ toutes les heures, de 9h à 16h.
Inscription obligatoire sur la billetterie Festik de la ville de Léguevin.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite du site du château d’eau avec les explication sur l’eau potable à Léguevin.
Château d’eau 1966 avenue de Bouconne 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie
Visite du site du château d’eau avec les explication sur l’eau potable à Léguevin.
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