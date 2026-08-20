Visite du site du Château d’Eau de Léguevin (pas d’ascension au réservoir), Château d’eau, Léguevin

Informations pratiques

Visite du site du Château d’Eau de Léguevin (pas d’ascension au réservoir) Samedi 19 septembre, 09h00 Château d’eau Haute-Garonne

Groupes de 10 personnes maximum, avec un départ toutes les heures, de 9h à 16h.

Inscription obligatoire sur la billetterie Festik de la ville de Léguevin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du site du château d’eau avec les explication sur l’eau potable à Léguevin.

Château d’eau 1966 avenue de Bouconne 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie

Visite du site du château d’eau avec les explication sur l’eau potable à Léguevin.