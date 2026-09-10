Visite des coulisses du musée : cabinet d’arts graphiques Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:15 – 15:00

Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir le cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2500 photographies. Une visite commentée qui vous permet d’accéder à un espace habituellement interdit au public !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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