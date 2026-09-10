Visite des coulisses du musée : cabinet d’arts graphiques, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite des coulisses du musée : cabinet d’arts graphiques 19 et 20 septembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir le cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2500 photographies. Une visite commentée qui vous permet d’accéder à un espace habituellement interdit au public !

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine

© Musée d’arts de Nantes, photo : C. Clos