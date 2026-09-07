Visite des coulisses, Médiathèque Robert Badinter, Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Visite des coulisses Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Robert Badinter Finistère

sur demande à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

RDV avec l’équipe vous fera une petite visite des coulisses de la médiathèque !

Médiathèque Robert Badinter 25 rue de Lannevain, 29360 Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne 02 98 96 22 53 https://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/mediatheque-de-clohars-carnoet https://www.facebook.com/mediathequerobertbadinter/;https://www.instagram.com/mediathequerbkloar/?fbclid=IwY2xjawTyTNxwZG9mBGV4dG4DYWVtAjExAGJyaWQRMU14RWQ1Ykd0TzNwd05JalRzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeSd-pKt4k8vkpWRIEgTDVR0MJmpLpZ5Qz4VqOVyd-rxc4ori_fLp06nVbEoA_aem_1PwQyKRRHXrqFNI9FZctYQ;https://www.instagram.com/mediathequerbkloar Médiathèque Robert Badinter est le service de lecture publique de la ville de Clohars-Carnoët en Finistère Sud. Entrée libre et gratuite

Biblis en folie 2026

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