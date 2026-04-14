Visite des créateurs et créatrices de l’exposition, MEG, Genève

Visite des créateurs et créatrices de l’exposition Dimanche 14 juin, 14h30 MEG

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Participez à une visite menée à deux voix par celles et ceux qui ont pensé et imaginé l’exposition « Le futur, c’est quoi ? ». Construite de manière collaborative et participative avec des enfants, cette exposition est pensée pour s’adresser en priorité à des jeunes publics. Lors de cette visite, vous entrez au cœur des processus de la création de cette exposition.

Quelles sont les questions et les idées qui ont guidés les créateurs et créatrices de l’exposition ?

Quelles sont leurs définitions des futurs possibles qu’elles souhaitent partager ou discuter avec vous ?

Prochaines dates des visites des créateurs et créatrices de l’exposition:

13 septembre

11 octobre

8 novembre

13 décembre

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=649068319&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite de l’exposition temporaire à deux voix avec les créateurs et créatrices de l’exposition. Exposition temporaire. Le dimanche 14 juin à 14h30.

© MEG