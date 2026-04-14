Visite des Deux Jardins et exposition de bonsaïs, Les Deux Jardins, Esquelbecq

Visite des Deux Jardins et exposition de bonsaïs 6 et 7 juin Les Deux Jardins Nord

3 euros – Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La visite se déroule en deux temps :

Elle commence par un jardin entouré de haies champêtres où tout est mis en oeuvre pour favoriser la biodiversité. Les plantations sont composées d’espèces locales. La mare, l’hôtel à insectes, les nichoirs à oiseaux et à chauves-souris, les tas de bois et les ruches permettent d’accueillir et d’observer la faune locale. Ce terrain est référencé « Refuge LPO ».

La visite continue vers un autre espace plus jardiné. Vous y découvrirez des parterres de fleurs vivaces et horticoles ainsi qu’une exposition de bonsaïs, composée principalement d’arbres de notre région. Vous terminerez par la découverte du potager bio, du poulailler, de la serre et de la pépinière à prébonsaïs.

Les jardiniers vous accueilleront pour répondre à vos questions, expliquer les techniques de culture employées et échanger. Quelques livres et des outils pour la culture des bonsaïs vous seront présentés.

Les Deux Jardins, c’est aussi un espace où vous pourrez flâner à votre guise !

Les Deux Jardins 13 rue de Bissezeele, 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 0769668020 Dans ce jardin naturel référencé Refuge LPO, l’accent est mis sur la préservation de la biodiversité.

Une partie du jardin est entourée de haies traditionnelles. Vous y verrez une mare, des ruches, un hôtel à insectes et de nombreuses plantes sauvages. L’autre partie est un espace plus jardiné, composé de massifs de plantes annuelles et vivaces, d’un potager biologique, d’un mini bassin et d’une collection de bonsaïs. Parking à 100 mètres

Visite des « Deux Jardins » et exposition de bonsaïs, suivie d’une échange avec les jardiniers des lieux.

©Henderyckx Emmanuel