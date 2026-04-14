Visite guidée du jardin du Donkerval, Le jardin du Donkerval, Esquelbecq

Visite guidée du jardin du Donkerval 6 et 7 juin Le jardin du Donkerval Nord

4,50€ par adulte – gratuit -12 ans accompagnés – maximum 20 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin privé à visée impressionniste. Il est composé de massifs de rosiers et d’hortensias en mélanges multicolores, sur la propriété d’une des plus anciennes maisons d’Esquelbecq (construite fin XVIIIe siècle).

Le jardin du Donkerval 30 rue de Wormhout 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 0698384611 Parking sur la place

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Jocelyne Desgardin