VISITE des églises de la Barousse Mairie d’Izaourt Izaourt
vendredi 24 juillet 2026 · Mairie d'Izaourt · Izaourt
Informations pratiques
Izaourt
VISITE des églises de la Barousse
Mairie d’Izaourt IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Visite guidé des églises de la Barousse.
Rendez vous à 14h30 devant la mairie d’Izaourt !
Au programme
1 L’église St Vincent de Samuran : petite église romane du 12ème siècle.
2 L’église St Michel de Ferrère : église du 19ème siècle avec les merveilleuses fresques de Nicolaï Greschny.
3 L’église St Martin d’Ourde : église de style roman du 13ème- 14ème siècle et ses peintures murales du 16ème siècle.
4 L’église St Hilaire de Bagiry : petite église romane du 12ème siècle et son magnifique retable restauré.
Visite avec les voitures des participants
Durée environ 3h
Participation libre
Pour tous renseignements :
Tél. 05 62 99 25 91
.
Mairie d’Izaourt IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 25 91
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English :
Guided tour of the churches of Barousse.
Meet at 2:30 p.m. in front of the Izaourt town hall!
On the itinerary:
1 St. Vincent Church in Samuran: a small 12th-century Romanesque church.
2 St. Michel Church in Ferrère: a 19th-century church featuring wonderful frescoes by Nicola Greschny.
3 St. Martin Church in Ourde: a 13th–14th-century Romanesque church with 16th-century murals.
4 St. Hilaire Church in Bagiry: a small 12th-century Romanesque church with a magnificent restored altarpiece.
Tour using participants’ cars
Duration: approximately 3 hours
Donations welcome
For more information:
Tel. 05 62 99 25 91
L’événement VISITE des églises de la Barousse Izaourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65