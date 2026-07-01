Informations pratiques

Izaourt

VISITE des églises de la Barousse

Mairie d’Izaourt IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidé des églises de la Barousse.

Rendez vous à 14h30 devant la mairie d’Izaourt !

Au programme

1 L’église St Vincent de Samuran : petite église romane du 12ème siècle.

2 L’église St Michel de Ferrère : église du 19ème siècle avec les merveilleuses fresques de Nicolaï Greschny.

3 L’église St Martin d’Ourde : église de style roman du 13ème- 14ème siècle et ses peintures murales du 16ème siècle.

4 L’église St Hilaire de Bagiry : petite église romane du 12ème siècle et son magnifique retable restauré.

Visite avec les voitures des participants

Durée environ 3h

Participation libre

Pour tous renseignements :

Tél. 05 62 99 25 91

.

Mairie d’Izaourt IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 25 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the churches of Barousse.

Meet at 2:30 p.m. in front of the Izaourt town hall!

On the itinerary:

1 St. Vincent Church in Samuran: a small 12th-century Romanesque church.

2 St. Michel Church in Ferrère: a 19th-century church featuring wonderful frescoes by Nicola Greschny.

3 St. Martin Church in Ourde: a 13th–14th-century Romanesque church with 16th-century murals.

4 St. Hilaire Church in Bagiry: a small 12th-century Romanesque church with a magnificent restored altarpiece.

Tour using participants’ cars

Duration: approximately 3 hours

Donations welcome

For more information:

Tel. 05 62 99 25 91

L’événement VISITE des églises de la Barousse Izaourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65