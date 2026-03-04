Informations pratiques

Villeneuve-en-Retz

Visite des églises de la commune

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la paroisse Sainte-Croix-en-Retz vous invite à découvrir les secrets de l’architecture de ses églises.

Venez découvrir les trois églises de la commune de Villeneuve-en-Retz et comparer leurs architectures

à Bourgneuf-en-Retz

à Saint-Cyr-en-Retz

à Fresnay-en-Retz

chaque église a une histoire particulière et chacune une luminosité différente.

Rendez-vous le dimanche après-midi de 15h à 18h, en accès libre et continu.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Croix-en-Retz invites you to discover the architectural secrets of its churches.

L’événement Visite des églises de la commune Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic