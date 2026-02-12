Exploration créative de 4 à 7 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Exploration créative de 4 à 7 ans

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22 2026-06-17

Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !

Venez libérer l’artiste qui est en vous !

Claire met à votre disposition différents support

Le programme des ateliers de printemps

Mercredi 4 mars Boule à neige de l’hiver Plongeons dans la magie de l’hiver ! Les enfants réaliseront leur propre boule à neige, un petit monde enchanté qu’ils pourront emporter chez eux. Avec l’aide de paillettes, fausse neige, création de figurines hivernales, de décorations et d’un contenant transparent, chacun pourra laisser parler son imagination.

Mercredi 1er avril Couronne colorée de Pâques Venez célébrer Pâques en laissant libre cours à votre créativité ! Dans cet atelier, les enfants créeront leur propre couronne de Pâques colorée en utilisant des pompons moelleux, des oeufs décoratifs, des petits poussins et des lapins en papier ou en feutrine. Motricité fine assurée, stimule l’imagination et promet des moments de plaisir et de couleurs.

Mercredi 15 avril Eclosion du Printemps Plein de douceur et de couleurs. Réalisation de suspensions fleurs et papillons pour décorer la maison ou la chambre. Les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination en utilisant des papiers, de l’encre ou de la peinture à l’eau… Un moment parfait pour éveiller la créativité et faire éclore le printemps.

Mercredi 22 avril Toile phosphorescente : Expérience de jour puis en immersion dans le noir, avec lampe UV bleutée, pour réaliser sa toile lumineuse, thème marin et estival avec de la peinture classique et phosphorescente. Un moment unique hors de temps et apaisant.

Mercredi 17 juin Poisson Koinobori Plongez dans l’univers féérique du Koinobori et créez votre propre poisson magique en papier et rubans. Dans cet atelier, vous apprendrez à découper, assembler et décorer un poisson aux couleurs irisées, aux longues nageoires ondulantes de rubans et autres matières et aux motifs lumineux. Une décoration originale et poétique.

Informations pratiques

durée de l’atelier 1h30

pour les enfants de 4 à 7 ans

capacité 4 personnes

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite

plus d’informations par téléphone auprès de Claire

uniquement sur réservation

venez profiter d’un moment créatif original

Atelier Fantaisie Retz'Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!

Come and unleash your inner artist!

Claire offers you a range of materials

