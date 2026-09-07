Visite des extérieurs du château de Céré, Château et parc de Céré, Saint-Hilaire-sur-Benaize

Informations pratiques

Visite des extérieurs du château de Céré 19 et 20 septembre Château et parc de Céré Indre

Garez-vous sur les bords de l’allée avant le porche, ou en haut de la cour. Soyez vigilants au moment de partir, un de mes chats peut se cacher sous le véhicule. Il suffit de bien claquer les portes et de démarrer doucement. Merci de votre prudence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Céré est un petit château fortifié, transformé après sa construction en simple demeure. Surplombant la rivière La Benaize, il a évolué au fil des siècles.

Vous êtes invités à venir découvrir son architecture simple et ses évolutions en vous promenant le temps qu’il vous plaira dans la cour et autour du château, la partie médiévale étant plus typée derrière.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette propriété privée et de partager avec vous son cadre paisible, mais veuillez noter que l’accès autorisé se limite à la cour et au pourtour immédiat du château. Les prairies, le bord de la rivière, le bois du parc et le potager ne font pas partie du périmètre de la visite, et vous ne devez pas vous y rendre.

Les photos et vidéos à usage privé sont permises, si cela vous fait plaisir, mais elles ne doivent pas finir sur des sites web de ventes d’images, ou dans des ouvrages ou publications. L’usage d’un drône est interdit.

Les chiens en laisse courte sont autorisés.

N’hésitez pas à me contacter à l’adresse jeandetristan@orange.fr si vous avez des questions, et soyez les bienvenus à Céré…

Château et parc de Céré Route de Liglet 36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 La Fuchetterie Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 09 01 [{« link »: « mailto:jeandetristan@orange.fr »}] Ancien château fortifié des XIIe-XIIIe siècles avec quatre tours d’angle, et une cinquième sur la façade sud avec porte d’entrée et escalier à vis. Accolée au tours sud et sud-ouest, une aile du XVIIIe siècle surplombe la Benaize. Le château est entouré par un grand parc. Se garer entre la route et le porche des communs

Céré est un petit château fortifié, transformé après sa construction en simple demeure. Surplombant la rivière La Benaize, il a évolué au fil des siècles.

Famille de Tristan