Visite des extérieurs du château de Coussay Château de Coussay Coussay

Informations pratiques

Coussay

Visite des extérieurs du château de Coussay

Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Découvrez les extérieurs du château, et laissez Anthony BERNARD vous conter les moments clés de son histoire.

Découvrez les extérieurs du château, et laissez Anthony BERNARD vous conter les moments clés de son histoire. .

Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des extérieurs du château de Coussay

Explore the castle’s exterior, and let Anthony BERNARD take you through the key moments in its history.

L’événement Visite des extérieurs du château de Coussay Coussay a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou