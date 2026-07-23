Visite des extérieurs du château de Coussay Château de Coussay Coussay
dimanche 2 août 2026 · Château de Coussay · Coussay
Informations pratiques
Coussay
Visite des extérieurs du château de Coussay
Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez les extérieurs du château, et laissez Anthony BERNARD vous conter les moments clés de son histoire.
Découvrez les extérieurs du château, et laissez Anthony BERNARD vous conter les moments clés de son histoire. .
Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite des extérieurs du château de Coussay
Explore the castle’s exterior, and let Anthony BERNARD take you through the key moments in its history.
L’événement Visite des extérieurs du château de Coussay Coussay a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou