Visite des extérieurs du château de Magnas, Château de Magnas, Magnas

Informations pratiques

Visite des extérieurs du château de Magnas 19 et 20 septembre Château de Magnas Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Accueil pour une découverte de l’histoire et de la restauration du château et des écuries de Magnas.

Château de Magnas 32380 Magnas Magnas 32380 Gers Occitanie Visite historique de l’extérieur du château de Magnas dont la construction remonte au XVe siecle. Parking.

Accueil pour une découverte de l’histoire et de la restauration du chateau et des écuries de Magnas

©olivier de Galard