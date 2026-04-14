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Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières, Abbaye de Vallières, Fondettes

Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières, Abbaye de Vallières, Fondettes

Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières, Abbaye de Vallières, Fondettes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Abbaye de Vallières

Adresse : 15, allée de l'Abbaye 37230 Fondettes

Ville : 37230 Fondettes

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€/personne. Gratuité moins de 18 ans

Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières 6 et 7 juin Abbaye de Vallières Indre-et-Loire

5€/personne. Gratuité moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La visite d’environ 1h /1h30 permet de découvrir la création récente des jardins depuis le Moyen-âge jusqu’à la Renaissance en s’appuyant sur les documents d’archives. La visite nous conduira de terrasses.

Abbaye de Vallières 15, allée de l’Abbaye 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.abbayedevallieres.fr [{« type »: « link », « value »: « https://abbayedevallieres.fr/visite-des-jardins-de-labbaye/ »}] Construite au XIe siècle l’abbaye de Vallières a été profondément remaniée à la Renaissance. Fille de l’Abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours, elle est devenue la demeure de plaisance des abbés à partir de 1520 et s’est alors dotée de jardins en terrasses. Visite sur inscription car places limitées. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses avec escaliers).
Parking de Vallières. Bus 50
La visite d’environ 1h /1h30 permet de découvrir la création récente des jardins depuis le Moyen-âge jusqu’à la Renaissance en s’appuyant sur les documents d’archives. La visite nous conduira de…

©mathilde collin

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