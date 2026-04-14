Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières, Abbaye de Vallières, Fondettes

Visite des jardins de l’Abbaye de Vallières 6 et 7 juin Abbaye de Vallières Indre-et-Loire

5€/personne. Gratuité moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La visite d’environ 1h /1h30 permet de découvrir la création récente des jardins depuis le Moyen-âge jusqu’à la Renaissance en s’appuyant sur les documents d’archives. La visite nous conduira de terrasses.

Abbaye de Vallières 15, allée de l’Abbaye 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.abbayedevallieres.fr [{« type »: « link », « value »: « https://abbayedevallieres.fr/visite-des-jardins-de-labbaye/ »}] Construite au XIe siècle l’abbaye de Vallières a été profondément remaniée à la Renaissance. Fille de l’Abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours, elle est devenue la demeure de plaisance des abbés à partir de 1520 et s’est alors dotée de jardins en terrasses. Visite sur inscription car places limitées. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses avec escaliers).

Parking de Vallières. Bus 50

La visite d’environ 1h /1h30 permet de découvrir la création récente des jardins depuis le Moyen-âge jusqu’à la Renaissance en s’appuyant sur les documents d’archives. La visite nous conduira de…

©mathilde collin