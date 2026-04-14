Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers
Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers samedi 6 juin 2026.
Visite des jardins du château de Viviers Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Château de Viviers Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »
Découvrez cet écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.
Château de Viviers 2 rue des Fourches, 89700 Viviers Viviers 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »
Le jardin du château est un écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.
« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »
© Lefebure