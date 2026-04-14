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Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers

Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers

Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Viviers

Adresse : 2 rue des Fourches, 89700 Viviers

Ville : 89700 Viviers

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite des jardins du château de Viviers Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Château de Viviers Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »
Découvrez cet écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.

Château de Viviers 2 rue des Fourches, 89700 Viviers Viviers 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »
Le jardin du château est un écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.
« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »

© Lefebure

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