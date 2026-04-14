Visite des jardins du château de Viviers, Château de Viviers, Viviers

Visite des jardins du château de Viviers Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Château de Viviers Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »

Découvrez cet écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.

Château de Viviers 2 rue des Fourches, 89700 Viviers Viviers 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »

Le jardin du château est un écrin, un jardin d’agrément à l’anglaise cultivé en bio et permaculture. Côté cour, il est agrémenté de roses ; côté plaine, il offre une vue sur les vignes, et, au bout de l’allée des tilleuls, se trouve un jardin gourmand.

« Un havre de paix qui garde vos 5 sens en éveil »

© Lefebure