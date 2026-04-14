Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois, Jardin du Manoir du Plessis au Bois, Vauciennes

Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois 6 et 7 juin Jardin du Manoir du Plessis au Bois Oise

5€ par personne – groupes : 4€ par personne – enfants : 3€ par personne – gratuit pour les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite des jardins d’inspiration médiévale.

Jardin du Manoir du Plessis au Bois Manoir du Plessis au Bois 4, rue du château, 60117 Vauciennes, Oise, Hauts-de-France Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France 03 44 88 46 98 – 06 08 50 38 09 http://www.chambresauchateau.fr Le manoir a été édifié à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance ( XVe et XVIe siècle). Le visiteur découvre une tour donjon en brique et pierre, un vieux logis et une aile Renaissance, une tour carrée et un colombiers carré entouré de 7 jardins en chambre de verdure sur le thème de la création du monde de la Genèse : fruitiers palissés, bassin vivier, arceaux de rosiers, un boulingrin, des palissades de hêtres, un verger de petits fruits et un bosco de buis. Par la RN2, sortie Bretelle Vez-Vauciennes (12 km à l’est de Crépy-en-Valois, 8 km à l’ouest de Villers-Cotterêts) coordonnées GPS: 3° 1′ 14″E 49°13′ N

Visite des jardins d’inspiration médiévale.