Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois, Jardin du Manoir du Plessis au Bois, Vauciennes
Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois, Jardin du Manoir du Plessis au Bois, Vauciennes samedi 6 juin 2026.
Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois 6 et 7 juin Jardin du Manoir du Plessis au Bois Oise
5€ par personne – groupes : 4€ par personne – enfants : 3€ par personne – gratuit pour les personnes en situation de handicap
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Visite des jardins d’inspiration médiévale.
Jardin du Manoir du Plessis au Bois Manoir du Plessis au Bois 4, rue du château, 60117 Vauciennes, Oise, Hauts-de-France Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France 03 44 88 46 98 – 06 08 50 38 09 http://www.chambresauchateau.fr Le manoir a été édifié à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance ( XVe et XVIe siècle). Le visiteur découvre une tour donjon en brique et pierre, un vieux logis et une aile Renaissance, une tour carrée et un colombiers carré entouré de 7 jardins en chambre de verdure sur le thème de la création du monde de la Genèse : fruitiers palissés, bassin vivier, arceaux de rosiers, un boulingrin, des palissades de hêtres, un verger de petits fruits et un bosco de buis. Par la RN2, sortie Bretelle Vez-Vauciennes (12 km à l’est de Crépy-en-Valois, 8 km à l’ouest de Villers-Cotterêts) coordonnées GPS: 3° 1′ 14″E 49°13′ N
Visite des jardins d’inspiration médiévale.