Visite des jardins et des caves du château de Saurs, Parc et jardin du château de Saurs, Lisle-sur-Tarn

Visite des jardins et des caves du château de Saurs 6 et 7 juin Parc et jardin du château de Saurs Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le château de Saurs ouvre exceptionnellement ses jardins et ses caves aux visiteurs.

Partez à la découverte de la magnifique roseraie, des arbres remarquables du parc et de l’allée de pins parasols bicentenaires, avant de prolonger la visite par une dégustation des vins du domaine.

Au cellier, vous pourrez également découvrir une exposition de peintures et de sculptures de Jo Pendered et Véronique Brill.

Les visites sont libres et accompagnées d’un audioguide. Il est conseillé d’arriver au minimum une heure avant la fermeture afin de profiter pleinement de la découverte du site.

Parc et jardin du château de Saurs Château, Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 57 09 79 http://www.chateau-de-saurs.com Sur un site privé de 2 hectares : parc paysager et jardin à la française. Allée de pins parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes autour du château d’inspiration palladienne construit en 1848.

Ouvert de Juin à Septembre, tous les mardis pour des visites guidées: Départs à 10h30 et à 15h30 suivis d’une dégustation. Et tous les Jeudis de 10h à 16h. Visites libres du jardin et des caves avec un audio guide. A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rond-point Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze (D 18) sur 2 km. Parking à proximité.

Le château de Saurs ouvre exceptionnellement ses jardins et ses caves aux visiteurs.

©Château de Saurs