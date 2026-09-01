Visite des jardins et des Huîtrières du Château de Bélon JEMP 2026 Lieu-dit Belon Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Visite des jardins et des Huîtrières du Château de Bélon JEMP 2026

Lieu-dit Belon Huîtrières du Château de Bélon Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, le Château de Bélon, inscrit Monument Historique ouvre ses jardins.

Cet ancien rendez-vous de chasse, a été embelli par une façade en pierre blanche au 18ème siècle. Autour du manoir, les jardins sont organisés en terrasse en quatre niveaux et s’étendent vers le sud jusqu’à la rivière de Bélon.

Il fut la demeure d’Auguste de Solminihac, fondateur de l’ostréiculture française en 1864 sous l’égide du collège de France avec la fameuse huitre plate Bélon.

Ensuite vous pourrez également vous arrêter dans notre ferme ostréicole traditionnelle, inscrite Monument Historique comme patrimoine vivant dans la famille depuis 160 ans; visite écomusée, dégustation champêtre face à la rivière et aux bassins d’affinage.

Jeux de piste pour les enfants A la recherche de l’huître d’or .

Exposition d’artistes associé à l’ouverture des jardins

Au programme:

– Samedi 19 septembre visite guidées des Huîtrières à 15H (6€/personnes) + ouverture des jardins de 14H à 18H (accès libre)

– Dimanche 20 septembre ouverture des jardins de 14H à 18H (accès libre) .

Lieu-dit Belon Huîtrières du Château de Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 90 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite des jardins et des Huîtrières du Château de Bélon JEMP 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS