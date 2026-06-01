Visite des Jardins Insolites du Carla, Les jardins insolites de l’église du Carla, Castelnau-de-Lévis

Visite des Jardins Insolites du Carla 6 et 7 juin Les jardins insolites de l’église du Carla Tarn

Gratuit. Pour les Groupes, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au bord du Tarn, laissez-vous guider à travers les Jardins Insolites du Carla, un lieu singulier où nature et création artistique se rencontrent.

Au fil de la déambulation, découvrez les sculptures du bestiaire fantastique de Casimir Ferrer ainsi que les différents jardins thématiques qui composent ce site inscrit à l’inventaire des lieux remarquables depuis 1942.

Entre poésie, imaginaire et paysages végétaux, cette promenade offre une découverte originale et sensible d’un jardin hors du commun.

Les jardins insolites de l’église du Carla Impasse du Carla, 81150 Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie https://www.facebook.com/1000etoiles.pourlenfance Au bord du Tarn, une église, vestige de la présence d’un village disparu lors de la croisade des Albigeois et restaurée par l’artiste Casimir Ferrer. Le site classé, accueille sur 3 hectares « les jardins insolites du Carla », qui mêlent les plantes remarquables et des sculptures monumentales : les jardins sont aménagés et entretenus par les bénévoles de l’association 1000 Étoiles pour l’Enfance avec le concours du foyer des jeunes handicapés de l’AGAPEI de Florentin. Les nombreux évènements organisés au Carla financent les projets en faveur des enfants malades. Parking aménagé

Au bord du Tarn, laissez-vous guider à travers les Jardins Insolites du Carla, un lieu singulier où nature et création artistique se rencontrent.

©DR