Visite des locaux de la Grande Loge de France de Clermont-Ferrand, Centre Culturel Viollet Le Duc, Romagnat

Informations pratiques

Visite des locaux de la Grande Loge de France de Clermont-Ferrand 19 et 20 septembre Centre Culturel Viollet Le Duc Puy-de-Dôme

Visite commentée limitée à des groupes de 20 personnes à la fois, il est donc conseillé de réserver un nombre de personnes, ainsi qu’une heure de visite à l’adresse mél : Cercleecossais63@proton.me

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Francs-maçons de la Grande Loge de France de Clermont-Ferrand seraient heureux de vous accueillir dans leur Temple à l’occasion de ces deux journées Portes ouvertes pour une visite des lieux.

Centre Culturel Viollet Le Duc 2 Rue Bernard Palissy 63540 Romagnat Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Présence d’un parking

La Grande Loge de France est l’une des plus importantes Obédiences maçonniques françaises. Obédience de Tradition, elle est en phase avec la modernité de notre époque.

©prise de vue Denis Guédon