Informations pratiques

Saverne

Visite des locaux de la Maison de la Région & IFSI

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’aile Nord du Château des Rohan, joyau architectural, riche d’un passé médiéval, baroque puis néoclassique.

Suite à sa rénovation entre 2022 et 2024 et après plus de 35 ans sans occupant, l’Aile Nord accueille désormais la Maison de la Région Grand Est ainsi que l’Institut de Formation en soins infirmiers et d’aides-soignants (IFSI-IFAS).

Aujourd’hui, l’aile Nord se réinvente comme un pôle administratif, culturel et pédagogique, tout en intégrant des normes modernes de confort et de sécurité. Elle symbolise la vitalité retrouvée du château, surnommé le “Petit Versailles alsacien . .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 40 80

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English :

L’événement Visite des locaux de la Maison de la Région & IFSI Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région