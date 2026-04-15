Visite des musées de Huppy et de son Patrimoine, Eglise st sulpice de Huppy, Huppy
Visite des musées de Huppy et de son Patrimoine, Eglise st sulpice de Huppy, Huppy samedi 23 mai 2026.
Visite des musées de Huppy et de son Patrimoine Samedi 23 mai, 20h00 Eglise st sulpice de Huppy Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Visite du musée « Huppy-Autrefois » et de l’espace mémoriel Charles De GAULLE.
Eglise st sulpice de Huppy place Charles de GAULLE Huppy 80140 Huppy 80140 Somme Hauts-de-France 0675828696 https://www.huppy-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/ASPACHuppy Musée dans clocher de l’église
Visite du musée « Huppy-Autrefois » et de l’espace mémoriel Charles De GAULLE.
©Huppy- patrimoine