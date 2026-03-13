Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand Besançon
Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand Besançon mardi 23 juin 2026.
Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand
Place de l’Europe Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
L’association Juste Ici organise tout au long de l’année des visites guidées des œuvres de Juste Ici encore visibles dans les quartiers. Ces visites sont l’occasion de mieux comprendre les enjeux de l’art dans l’espace public et de découvrir différents univers artistiques.
Laura Tisserand propose une visite guidée, à la découverte de sa nouvelle série de créations Porte-bonheur et son travail artistique à Planoise avec les habitantes et les habitants. .
Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 32 13 34 contact@juste-ici.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand
L’événement Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand Besançon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Marché bio de Tarragnoz Besançon 31 mars 2026
- Visite Citadelle Secrète Citadelle de Besançon Besançon 1 avril 2026
- Gradient Ateliers Vauban Besançon 1 avril 2026
- Fiesta Latina, concert de l’Harmonie des Chaprais au Grand Kursaal, Grand Kursaal Besançon 1 avril 2026
- ELIE SEMOUN – GRAND KURSAAL Besancon 2 avril 2026