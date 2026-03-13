Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand

Place de l’Europe Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

L’association Juste Ici organise tout au long de l’année des visites guidées des œuvres de Juste Ici encore visibles dans les quartiers. Ces visites sont l’occasion de mieux comprendre les enjeux de l’art dans l’espace public et de découvrir différents univers artistiques.

Laura Tisserand propose une visite guidée, à la découverte de sa nouvelle série de créations Porte-bonheur et son travail artistique à Planoise avec les habitantes et les habitants. .

Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 32 13 34 contact@juste-ici.fr

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English : Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand

L’événement Visite des oeuvres à pied avec Laura Tisserand Besançon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON