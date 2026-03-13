Visite des oeuvres à vélo avec Ninon Epalle-Linde Départ du 8 avenue de Chardonnet Besançon

Visite des oeuvres à vélo avec Ninon Epalle-Linde

Départ du 8 avenue de Chardonnet A l’extérieur au 8 avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

L’association Juste Ici organise tout au long de l’année des visites guidées des œuvres de Juste Ici encore visibles dans les quartiers. Ces visites sont l’occasion de mieux comprendre les enjeux de l’art dans l’espace public et de découvrir différents univers artistiques.

Cette année, l’équipe de Juste Ici et les artistes accueillis animent des visites guidées à la rencontre de leurs œuvres récentes et de celles des autres artistes qui infusent la ville et les inspirent.

Cette fois-ci c’est l’artiste Ninon Epalle-Linde qui nous fait découvrir son travail de création en cours et les autres œuvres présentes dans la ville. .

Départ du 8 avenue de Chardonnet A l’extérieur au 8 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 32 13 34 sarah@juste-ici.fr

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English : Visite des oeuvres à vélo avec Ninon Epalle-Linde

L’événement Visite des oeuvres à vélo avec Ninon Epalle-Linde Besançon a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON