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Visite des parcs à escargots à Colombine (Choye) Colombine

samedi 1 août 2026 · Choye

Visite des parcs à escargots à Colombine (Choye) Colombine

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Ville
70700 Choye
Département
Haute-Saône
Tarif

Colombine

Visite des parcs à escargots à Colombine (Choye)

Choye Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

L’escargot sort de sac coquille organisé par Les escargots du Moulin. Visite des parcs à escargots à partir de 15h avec dégustation. Ambiance guinguette avec concerts. Entrée gratuite, participation au chapeau.   .

Colombine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 60 80 34 

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English : Visite des parcs à escargots à Colombine (Choye)

L’événement Visite des parcs à escargots à Colombine (Choye) Colombine a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY