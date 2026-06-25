Informations pratiques

Bommiers

Visite des ruines du château-fort

3 Les Minimes Bommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Et si vous visitiez les ruines du château fort de Bommiers ? Partez à la découverte de son histoire lors d’une visite commentée exceptionnelle avec son propriétaire.

Plus imposante place forte du Berry, ses vestiges, inscrits aux monuments historiques, s’étendent sur 4 hectares. C’est aujourd’hui une propriété privée. Découvrons notre territoire intercommunal ! Places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. L’intégralité de la visite étant en extérieur, le propriétaire suggère de se munir d’un chapeau, de chaussures fermées et d’un pantalon. .

3 Les Minimes Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 tourisme.champagneboischauts@orange.fr

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English :

Why not visit the ruins of Bommiers Castle? Discover its history on a special guided tour led by the owner.

L’événement Visite des ruines du château-fort Bommiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Champs d’Amour