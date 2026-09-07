Visite des studios de l’ASTV, ASTV, Grande-Synthe

Informations pratiques

Visite des studios de l’ASTV Dimanche 20 septembre, 10h00 ASTV Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visitez le décor et l’envers du décor de la télé locale, qui au fil des milliers de JT d’infos hebdomadaires et de centaines de documentaires, bâtit depuis 40 ans une vraie mémoire de la ville, en images.

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