Visite des studios de l’ASTV, ASTV, Grande-Synthe
dimanche 20 septembre 2026 · ASTV · Grande-Synthe
Informations pratiques
Visite des studios de l’ASTV Dimanche 20 septembre, 10h00 ASTV Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visitez le décor et l’envers du décor de la télé locale, qui au fil des milliers de JT d’infos hebdomadaires et de centaines de documentaires, bâtit depuis 40 ans une vraie mémoire de la ville, en images.
ASTV 1 place François Mitterrand 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.62.77.77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ASTV59760/ »}]
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©ASTV
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