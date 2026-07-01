Visite des trois églises de la commune de Baugy, Eglise Saint-Pierre, Saligny-le-Vif

Informations pratiques

Visite des trois églises de la commune de Baugy 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre avec livret expliquant ou accompagnée d’un membre de l’association Patrimoine Balgycien.

Eglise Saint-Pierre Saligny-le-Vif 18800 Baugy Saligny-le-Vif 18800 Cher Centre-Val de Loire https://patrimoinebalgycien.fr L’église Saint-Pierre de Saligny fut édifiée au XIIe siècle, de style roman. Simple et harmonieuse,elle présente, entre autre, un très bel hôtel réalisé par JB Villatte et une dalle funéraire du XVe siècle inscrit au titre des monuments historiques depuis 1908. possibilite de stationner tout pret

Visite des trois églises de la commune de Baugy

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