Visite descriptive et tactile de l’exposition DIAL A POEM, Bains des Pâquis, Genève
Visite descriptive et tactile de l’exposition DIAL A POEM, Bains des Pâquis, Genève mercredi 22 avril 2026.
Visite descriptive et tactile de l’exposition DIAL A POEM 22 avril et 8 mai Bains des Pâquis
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:00:00+02:00
Découverte de l’exposition pour des personnes aveugles et malvoyantes.
Benoit Billotte vous propose de découvrir l’exposition Dial-a-Poem par une approche multisensorielle avec des descriptions poussées des œuvres et des supports à toucher pour avoir accès au maximum de richesse et de détails.
Durée : 60 minutes. Sur réservation : visites@mamco.ch ou par téléphone au +41 22 318 78 22
Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève 00 41 22 732 29 74 https://www.bains-des-paquis.ch/ [{« type »: « email », « value »: « visites@mamco.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 022 318 78 22 »}] [{« link »: « mailto:visites@mamco.ch »}]
une visite pour personnes aveugles et malvoyantes
photo : MAMCO
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