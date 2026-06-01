Visite dessinée sur la Coulée verte

Partez pour une promenade artistique le long de la Coulée verte René-Dumont, parcours végétal aménagé sur une ancienne voie ferrée reliant Bastille à Vincennes. À l’écart des zones touristiques, cette balade offre une perspective unique sur un Paris méconnu, entre passages arborés et vues imprenables sur les toits de la ville.

Guidé par l’artiste Robin Béliveau, vous serez initié au croquis d’observation, capturant les variations de points de vue qu’offre cette balade. L’architecture devient alors la toile de fond d’un Paris en constante évolution, où le patrimoine végétal dialogue avec l’espace urbain.

La première partie du parcours se déroule en hauteur, sur le Viaduc des Arts, avant de rejoindre un segment entièrement végétalisé dans le 12ᵉ arrondissement. À travers cette expérience, le dessin devient un outil ludique et accessible, permettant à chacun de porter un regard renouvelé sur la ville et son environnement naturel.

Visite originale et créative en plein cœur de Paris !

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 16h30

payant

25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:30:00+02:00



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