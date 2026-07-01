Informations pratiques

Corpe

Visite d’exploitation apicole

2 Bellevue Corpe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Apiculteurs de père en fils, nous produisons des miels et produits dérivés de qualité. Boutique fournie en miel, billes de miel, propolis…. En saison, profitez d’une visite pour découvrir l’exploitation, la vie des abeilles et la production des produits.

Vous avez envie de découvrir le monde fascinant des abeilles et les coulisses d’une exploitation apicole ? C’est l’occasion !

Lors de cette visite d’environ 1h30, nous vous ferons découvrir notre métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche, le rôle essentiel des abeilles dans la nature et les différentes étapes qui permettent de produire notre miel, de la ruche jusqu’au pot.

Selon les conditions météo, vous pourrez également assister à l’ouverture d’une ruche en toute sécurité et observer les abeilles au travail. Nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Et les enfants ne sont pas oubliés ! Miellou et Mellina, nos mascottes, les accompagneront tout au long de la visite à travers un jeu de piste ludique. En résolvant les différentes énigmes, ils découvriront le monde des abeilles tout en s’amusant… et une petite surprise les attendra à la fin de l’aventure !

Visite gratuite sur réservation .

2 Bellevue Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 40 26 15 rucher.bellevue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beekeepers from father to son, we produce quality honeys and by-products. Store stocked with honey, honey beads, propolis, etc. In season, take advantage of a visit to discover the farm, the life of the bees and the production of our products.

L’événement Visite d’exploitation apicole Corpe a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud