Visite Domaine Terres D’émotions De Ferme en Ferme 2026 Terres d’Emotions Bourg-de-Péage samedi 25 avril 2026.
Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Découvrez le fonctionnement d’une ferme-auberge : agneaux, porcs, cailles, vin & jus de fruits !
Démonstration de tonte de moutons tout le week-end.
Repas complet chaud 19€. Sandwich 6.50€. Planche charcuterie 18€.
Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 33 15 terresdemotions26@orange.fr
English :
Discover how a farm inn works: lambs, pigs, quails, wine & juice!
Sheep-shearing demonstration all weekend.
Full hot meal: 19? Sandwich: 6.50? Charcuterie board: 18?
L’événement Visite Domaine Terres D’émotions De Ferme en Ferme 2026 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme