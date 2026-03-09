Visite Domaine Terres D’émotions De Ferme en Ferme 2026 Terres d’Emotions Bourg-de-Péage

Visite Domaine Terres D’émotions De Ferme en Ferme 2026

Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Découvrez le fonctionnement d’une ferme-auberge : agneaux, porcs, cailles, vin & jus de fruits !

Démonstration de tonte de moutons tout le week-end.

Repas complet chaud 19€. Sandwich 6.50€. Planche charcuterie 18€.

Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 33 15 terresdemotions26@orange.fr

English :

Discover how a farm inn works: lambs, pigs, quails, wine & juice!

Sheep-shearing demonstration all weekend.

Full hot meal: 19? Sandwich: 6.50? Charcuterie board: 18?

