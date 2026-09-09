Visite du bateau école Lycée Les Catalins, Bateau École Lycée des Catalins, Ancône

Informations pratiques

Visite du bateau école Lycée Les Catalins 19 et 20 septembre Bateau École Lycée des Catalins Drôme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée du bateau école du lycée des Catalins : poste de pilotage, appartements des mariniers, salle des machines, histoire du lycée.

Bateau École Lycée des Catalins 14 rue de la Cardinale 26200 Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475007676 https://www.catalins.fr [{« type »: « email », « value »: « isabelle.haesaert@ac-grenoble.fr »}] Bateau école du lycée des Catalins pour la formation professionnelle Transport Fluvial Parking à proximité.

Visite commentée du bateau école du lycée des Catalins : poste de pilotage, appartements des mariniers, salle des machines, histoire du lycée.

©Magali Stora