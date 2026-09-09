Visite du bateau école Lycée Les Catalins, Bateau École Lycée des Catalins, Ancône
samedi 19 septembre 2026 · Bateau École Lycée des Catalins · Ancône
Informations pratiques
Visite du bateau école Lycée Les Catalins 19 et 20 septembre Bateau École Lycée des Catalins Drôme
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée du bateau école du lycée des Catalins : poste de pilotage, appartements des mariniers, salle des machines, histoire du lycée.
Bateau École Lycée des Catalins 14 rue de la Cardinale 26200 Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475007676 https://www.catalins.fr [{« type »: « email », « value »: « isabelle.haesaert@ac-grenoble.fr »}] Bateau école du lycée des Catalins pour la formation professionnelle Transport Fluvial Parking à proximité.
Visite commentée du bateau école du lycée des Catalins : poste de pilotage, appartements des mariniers, salle des machines, histoire du lycée.
©Magali Stora